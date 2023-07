Déjà dans une très mauvaise dynamique, Papa Boy Djiné s’est enfoncé après avoir subi une nouvelle défaite ce samedi devant Nandy Fall.

Le lutteur de Grand Yoff a été plus fort. Nandy Fall a expédié Papa Boy Djiné à l’arène nationale ce samedi 8 juillet dans ce combats qualifié de « seconde chance » pour les deux protagonistes.

Après son combat sans verdict contre Jacob Baldé , le lutteur de l’écurie Walo a confirmé sa mauvaise dynamique lui qui n’a plus gagné un combat depuis 2018 (contre Nokia). Après sept combats disputés, Papa Boy Djiné totalise un maigre bilan de 2 victoires pour 4 défaites et 1 combats sans verdict.

Quant à son bourreau Nandy Fall, c’est la première victoire enregistrée depuis 2014. Le pensionnaire de l’écurie Grand Yoff Mboolo surfait sur cinq combats sans victoire. Son succès contre Papa Boy Djiné sonne ainsi comme une bouffée d’oxygène pour lui.

Wiwsport.com