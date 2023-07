Confronté à une crise administrative et une fuite de plusieurs joueurs, le FC Sochaux devrait également perdre Rassoul Ndiaye. Le prometteur milieu de terrain est d’ailleurs très courtisé.

Relégué administrativement en National par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), le FC Sochaux-Montbéliard fait tout son possible pour rester en Ligue 2. Pour y parvenir, Les Lionceaux doivent se séparer de plusieurs joueurs lors de ce mercato estival, notamment ceux qui ont les plus gros salaires ou qui disposent d’une certaine valeur marchande. Parmi eux, Rassoul Ndiaye (21 ans).

Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu de terrain sénégalais et international U23 devrait être transféré dans les prochaines semaines. Formé à Sochaux avec lequel il compte 103 matchs, 6 buts et 4 passes décisives en pro, Rassoul Ndiaye, qui est évalué à 1.5 millions d’euros, hors bonus, intéresse de nombreux clubs étrangers, mais pourrait faire le saut vers la Ligue 1, où trois formations seraient prêtes à le s’offrir.

Selon les informations de L’Equipe, le FC Nantes, le Stade Brestois et Le Havre, promu en première division, aimeraient le recruter. Cependant, il faut aussi faire avec la concurrence d’Anderlecht (Belgique) et de Watford (Angleterre). Le natif de Besançon n’a pas encore pris de décision pour son avenir. La saison dernière, Rassoul Ndiaye a pris part à 33 rencontres avec les Sochaliens, pour 1 but et 1 passe décisive.

