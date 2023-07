Ciblé par plusieurs écuries européennes, Boulaye Dia se rapproche du Milan AC qui serait prêt à lever sa clause libératoire.

Après avoir officiellement activé l’option d’achat de son attaquant Sénégalais de 26 ans il y’a une semaine, la Salernitana est prêt à céder Boulaye Dia (16 buts et 6 passes décisives en 33 matchs de Serie A) qui dispose d’une clause libératoire de 25 millions d’euros valable jusqu’au 20 juillet. Ainsi c’est une course contre la montre pour les courtisans de l’ex avant centre du stade de Reims et de Villareal.

Pour ne pas se faire doubler, le Milan AC ne compte pas perdre du temps au risque de payer plus après l’expiration de la clause libératoire du joueur dont la valeur marchande tourne autour de 40 millions d’euros. Dès lors, selon LeBombe Di Vlad, le club lombard va passer à l’attaque dans les heures à venir pour soumettre son offre au président de la Salernitana.

Wiwsport.com