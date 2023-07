Les Municipaux du Havre vont percevoir près d’un demi-million d’euros sur le transfert du portier sénégalais.

C’est une (très) belle somme. Grâce au transfert d’Edouard Mendy de Chelsea en Arabie saoudite, à Al-Ahli, pour un montant de 18,5 millions d’euros, les Municipaux du Havre, l’un des clubs formateurs du gardien de but, vont percevoir près d’un demi-million d’euros, a révélé Paris-Normandie.

Plus précisément, la formation dans laquelle le vainqueur de la Ligue des champions 2021 a évolué entre 2006 et 2011 devrait toucher un peu plus de 400 000 euros. « L’information est toute fraîche, nous ne savons pas précisément comment les choses vont se passer, mais effectivement, nous devrions toucher une somme avoisinante », a confirmé Jean-Michel Naze, le président de la structure.

Ils avaient déjà reçu 500 000 €

Cette somme d’argent est évidemment accueillie avec beaucoup de joie par les Municipaux du Havre : «Que dire ? Si ce n’est que c’est évidemment une excellente nouvelle pour le club, un apport qui va bien nous aider», a indiqué Jean-Michel Naze à Paris-Normandie. Le club havrais devrait l’investir entre autres dans la formation de ses éducateurs mais aussi dans l’amélioration des conditions de ses jeunes licenciés.

Un peu comme ce qu’ils avaient fait précédemment, lorsqu’ils avaient empoché 500 000 € (soit plus du double de leur budget de l’époque) après le transfert d’Edouard Mendy du Stade rennais vers Chelsea pour 24 millions d’euros. Par ailleurs, les autres clubs formateurs (Caucriauville, AS Cherbourg, Le Havre AC) du portier vont également toucher une petite somme.

Par Le Figaro