Partira, partira pas ? Pape Ousmane Sakho a son avenir entre les mains. Arrivé en Tanzanie il y’a deux ans en provenance de Teungeuth FC, l’attaquant sénégalais de 27 ans est peut être sur le point de passer un cap dans sa carrière. Celui qui a intégré la tanière récemment s’est vu transmettre deux offres de deux clubs français.

Cependant son club n’est pas satisfait financièrement des propositions faites par ces deux équipes dont l’identité n’a pas été dévoilée. Par ailleurs, selon le journaliste Ghanéen Micky Jr, d’autres grands clubs africains sont intéressés par Pape Ousmane Sakho. Mais ce dernier donne la priorité à un transfert en France afin de poursuivre son développement. Pour le moment, les représentants de l’attaquant sénégalais ne poussent pas pour un départ de leur protégé qui sera libre de tout contrat l’été prochain. Ils préfèrent la jouer douce avec le conseil d’administration du Simba SC.

𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄: 𝐏𝐀𝐏𝐄 𝐒𝐀𝐊𝐇𝐎 🔴🇸🇳

◉ Pape Sakho (27) is still in Senegal for holidays.

◉ There no offers from Belgium for Sakho, can confirm on authority.

◉ His agent brought two (2) offers from France to Simba SC.

◉ One of the club is willing to pay more… pic.twitter.com/zUGA1DAQyM

