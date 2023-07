LAFC a annoncé le retour de prêt de son défenseur sénégalais Mamadou Mbacké Fall. Prêté chez le sous marin jaune au mois d’août 2022, Mbacké Fall a effectué au cours d’une période de prêt de 12 mois, 25 apparitions avec le Villareal B et deux apparitions avec l’équipe A de Villareal (une en Coupe du roi et une en Liga).

Le défenseur qui a rejoint la formation de MLS en 2021 sera éligible pour Los Angeles FC à partir du « 5 juillet en attendant la réception de son certificat de transfert international (ITC) » a précisé le communiqué du club.

It's the middle of summer but Fall is here.

📝 Defender Mamadou Fall returns to #LAFC

— LAFC (@LAFC) July 7, 2023