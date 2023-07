Cela ne fait aucun doute : Iliman Ndiaye fait l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs, que ce soit en Angleterre ou en France. Depuis quelques heures, les médias français font état d’un fort intérêt de l’Olympique de Marseille. En espérant accéder à la phase de groupes de Ligue des Champions, l’OM veut se tailler d’un effectif à fière allure. Mais en plus du club phocéen, Everton et Fulham sont également dans la course.

Mais si l’attaquant sénégalais de 23 ans n’a jamais caché son grand amour pour l’OM, où il est passé durant sa période de formation, le club dirigé par Pablo Longoria a encore du pain sur la planche. Selon les informations du YorkshireLive, Iliman Ndiaye ne veut pas impérativement quitter Sheffield United cet été, étant alors sur la même longueur d’onde que ses dirigeants qui ne souhaitent pas non plus le voir partir.

Prince Abdullah and Paul Heckingbottom do not want to sell Iliman Ndiaye this summer, whilst Ndiaye himself is not agitating for a move. There would have to be a change of heart from someone at the club for Ndiaye to leave this summer.

