L’US Gorée a eu la mauvaise surprise d’apprendre le transfert de « son joueur » Alassane Diao sur les réseaux sociaux. Ébahi, le club dirigé par Augustin Senghor, président de la fédération sénégalaise de football, publie aussitôt un communiqué pour « préciser que le joueur en question est toujours sous contrat avec le club et qu’aucune négociation n’a été engagée avec Azam FC allant dans le sens de libérer le dit joueur ». Joint par Wiwsport pour en savoir un peu plus, le secrétaire administratif du club, Ibrahima Ndiaye, revient à la charge. « Comme tout le monde, nous avons appris le transfert du joueur. Assurez-vous que ni le club ni le joueur n’ont saisi l’US Gorée » clarifie-t-il. Présent lors du dernier match des Insulaires à Déni Biram Ndao, où il a fait en entrée en seconde période, l’attaquant aurait simulé une blessure pour ne pas éveiller de soupçon. « Lors de notre dernier rassemblement, il nous a dit qu’il avait mal au pied. Après avoir constaté son absence à la reprise, on ne s’est pas posé de question… J’ai su qu’au moment où j’ai pris la décision d’appeler le médecin pour avoir des nouvelles, il n’était plus avec nous. » estime Ibou Ndiaye.

Depuis, Alassane Diao est du côté de la Tanzanie où il s’entraîne régulièrement avec l’équipe première sous les commandes de l’ancien coach de Teungueth FC. “Le joueur est parti à notre insu. Il n’est pas autorisé à sortir. Les membres administratifs du club n’ont aucune information. Même si Azam FC a officialisé le transfert via son compte officiel, nous ne pouvons pas confirmer qu’il a signé ou ce qu’il a signé.”, peste Ibrahima Ndiaye qui ajoute que la formation tanzanienne n’a jusqu’ici envoyé aucun document qui certifie cela. “Le club ne nous a pas encore envoyé d’informations officielles. Ni le système TSM, un certificat de transfert international qui valide le transfert d’un joueur d’un pays à un autre, ni autre chose. »

Toutefois, un contact venant des proches du joueur a été établi. “Un de ses tuteurs qui nous a envoyé un message (texto) pour nous dire que le joueur est parti faire un test. Et les nouvelles sont rassurantes. II a fait référence aux suggestions que le club souhaiterait faire. Nous avons pris des mesures, nous attendons maintenant, nous ne pouvons rien faire que d’attendre. Nous sommes un club organisé”. Malgré le coup de l’attaquant auteur de 6 buts cette saison sous les couleurs de l’US, les dirigeants des insulaires sont prêts à le laisser filer mais seulement si les négociations aboutissent. “Nous sommes disposés à accepter un transfert. Nous ne gagnerons rien à garder un joueur ici. Mais tout doit se faire correctement. Bien que je ne puisse pas vous dire quand le contrat court, sachez qu’Alassane Diao a un contrat avec l’US Gorée jusqu’à ce jour« , précise-t-il.

