À travers un interview accordé à Wiwsport, le promoteur Makane Mbengue a affirmé son souhait de voir émerger d’autres VIP pour bousculer la hiérarchie déjà établie. Pour ce faire, le fils du « Don King » compte faire revenir le Championnat de Lutte avec Frappe (CLAF) qu’organisait son père il y’a plus de dix ans.

« Le retour du CLAF fait partie de nos projets pour la saison prochaine. Si vous avez remarqué cette année, on a organisé des combats chocs avec les grands lutteurs. Mais la saison prochaine nous voulons promouvoir les jeunes lutteurs avec le Championnat de lutte avec frappe. On a ciblé des jeunes, ils sont nombreux mais il faut qu’on prenne le temps de choisir dans chaque localité un jeune espoir. Il est temps de révéler de nouveaux champions parce que cela fait des années qu’on entend les mêmes VIP à savoir Balla Gaye, Modou Lô, Lac 2 qui se sont eux même révélés lors des CLAF. Il y’a des lutteurs comme Doudou Sané ou Serigne Ndiaye 2 qui sont des futurs champions et qui peuvent intégrer ce tournoi. Père Gaston sera là comme conseiller avec toute l’équipe pour nous aider à dénicher les talents parce qu’il y’en a énormément et certains drainent même plus de monde que les VIP »

Wiwsport.com