Le footballeur international sénégalais Formose Mendy est venu apporter son soutien au lutteur Nandy Fall lors de son Open press.

Pour faire triompher Grand Yoff, Formose Mendy n’a pas hésité à soutenir Nandy Fall qui habite également dans la même localité. En effet dans le cadre de son Open press à la veille de son combat contre Papa Boy Djiné ce 8 juillet, le lutteur s’est dit fier de voir le footballeur à ses côtés.

« Formose est une bonne personne. Il a commencé à jouer au football ici en cadet puis en junior et senior avant de signer en tant que professionnel. Il est une fierté pour nous et c’est un fils d’Arafat et de Grand Yoff. On lui a annoncé notre Open press et il est venu naturellement. On espère qu’il aura une grande carrière » s’est félicité Nandy Fall qui a promis par ailleurs qu’il allait dédier sa victoire au pensionnaire d’Amiens SC.

Wiwsport.com