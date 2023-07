La mascotte de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations se nomme « Akwaba ». Elle a été dévoilée ce vendredi 7 juillet à Abidjan.

Animal emblématique du pays hôte de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, l’éléphant nommée « Akwaba » (bienvenue en dialecte twi) sera l’image de la CAN prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

Bonnet noir sur la tête accompagné d’un maillot orange et d’une culotte vert blanc, « Akwaba » incarne les valeurs Ivoiriennes telles que l’hospitalité, l’amitié et la générosité. La mascotte officielle de la CAN 2023 va animer les stades tout au long du déroulement de la compétition dans les villes d’Abidjan, Bouaké, Korhogo, San Pedro et de Yamoussoukro.

🚨OFFICIEL ! VOICI "AKWABA", LA MASCOTTE DE LA CAN 2023 ! 🇨🇮🐘 pic.twitter.com/qkqb02gPj1 — Séléphanto Football 🇨🇮🐘 (@Selephanto) July 7, 2023

