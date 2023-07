La NBA et la FIBA ont annoncé aujourd’hui que la 19e édition de Basketball Without Borders (BWB) Africa se tiendra à l’American International School de Johannesburg, en Afrique du Sud, du vendredi 28 juillet au lundi 31 juillet, a appris Wiwsport via un communiqué parvenu à la rédaction ce vendredi.

Il s’agit de la 15e fois que le programme de développement du basketball mondial de la NBA et de la FIBA, axé sur la solidarité et la communauté, se déroulera à Johannesburg et de la première fois depuis 2018. BWB Africa 2023 rassemblera 40 garçons et 40 filles de plus de 25 pays africains pour apprendre directement des joueurs, légendes et entraîneurs actuels et anciens de la NBA, de la WNBA et de la FIBA, et pour concourir aux côtés de leurs pairs venant de tout le continent.

Les participants et les entraîneurs, qui seront annoncés avant le camp, participeront également à des activités de développement des compétences de vie, de leadership et aux programmes NBA Cares. « L’intérêt pour le basketball et la NBA continue de croître en Afrique du Sud, et nous sommes ravis que BWB Africa revienne à Johannesburg le mois prochain, 20 ans après que le premier camp ait eu lieu à l’American International School en 2003 », a déclaré Victor Williams, PDG de la NBA Africa. « Nous sommes impatients d’accueillir certains des meilleurs jeunes joueurs du continent, qui ont mérité le droit de représenter leur pays lors de ce camp prestigieux et qui auront maintenant l’opportunité d’apprendre directement des joueurs et des entraîneurs qui ont atteint les plus hauts niveaux du jeu », a poursuivi Mr Williams.

« La 19e édition de BWB Africa de cette année en Afrique du Sud sera sans aucun doute un excellent camp pour tous les participants », a déclaré Zoran Radovic, directeur des Fédérations Nationales et du Sport à la FIBA. « Le basketball connaît une croissance rapide en Afrique, comme cela a été particulièrement visible lors de la saison récente de la BAL. Ce camp offrira une précieuse opportunité aux jeunes joueurs de mettre en valeur leurs compétences et d’apprendre des professionnels expérimentés sur et en dehors du terrain. Nous sommes impatients de voir ces jeunes talents briller plus tard ce mois-ci. »

Trente-huit anciens participants de BWB ont figuré parmi les 120 joueurs internationaux inscrits sur les listes des effectifs pour la saison 2022-2023 de la NBA, dont Joël Embiid (Philadelphia 76ers ; Cameroun ; BWB Africa 2011 à Johannesburg), élu Joueur le plus précieux (MVP) de la NBA pour la saison 2022-2023, devenant ainsi le premier ancien participant de BWB à recevoir ce titre, ainsi que Pascal Siakam (Toronto Raptors ; Cameroun ; BWB Africa 2012 à Johannesburg), champion de la NBA en 2019. Au total, 12 anciens participants de BWB Africa ont été draftés dans la NBA depuis 2003. Cinquante-quatre anciens participants de BWB Africa ont été présents dans les effectifs des équipes de la Basketball Africa League (BAL) au cours des trois premières saisons de la ligue.

BWB Africa 2023 bénéficiera du soutien de Nike, partenaire mondial de BWB depuis 2002, qui fournira aux participants des vêtements et des chaussures Nike, ainsi que de Gatorade, qui hydratera les joueurs et les entraîneurs tout au long du camp. A noter que BWB a touché plus de 4 000 participants venant de 136 pays et territoires depuis 2001, avec 111 anciens participants accédant à la NBA ou à la WNBA tel que l’international sénégalais et capitaine des Lions, Gorgui Sy Dieng. La NBA et la FIBA ont organisé 69 camps BWB dans 46 villes réparties sur 32 pays et six continents.

