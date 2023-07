Grosse surprise dans la suite de la pré-saison de Queens Park Rangers. Alors que le club anglais voyage, ce jeudi 6 juin, en Autriche, où il doit affronter en amical le Slavia Prague et le Vorwarts Steyr lors d’un stage qui durera 10 jours, le portier international sénégalais Seny Timothy Dieng (28 ans) ne figure pas dans la liste des 26 joueurs convoqués par l’entraîneur Gareth Ainsworth.

Seny Dieng va rejoindre Middlesbrough

« En ce moment, l’avenir de Seny (Dieng) doit être résolu et nous pensons qu’il est dans l’intérêt de toutes les parties qu’il reste dans le pays (Angleterre) jusqu’à ce que cela soit conclu », a expliqué Ainsworth sur le site du club. Arrivé à Queens Park Rangers en 2016, Seny Dieng semble donc très proche de mettre fin à une aventure de 121 matchs chez les pensionnaires du Loftus Road Stadium.

D’autant plus QPR a trouvé un accord un autre club de Championship pour vendre son Champion d’Afrique, selon The Telegraph. En effet, Middlesbrough, qui s’intéresse à Seny Dieng depuis plusieurs semaines, va s’offrir le gardien pour un peu plus de 2 millions d’euros. Un accord total a déjà été trouvé avec le joueur qui va passer sa visite médicale dans les prochains jours avant de s’engager avec Boro.

Middlesbrough have agreed a deal for Senegal goalkeeper Seny Dieng from #QPR. Personal terms and medical to follow in the next days #Boro

— Mike McGrath (@mcgrathmike) July 6, 2023