Après un prêt de 18 mois chez les Zèbres, Youssouph Badji a définitivement été transféré au Sporting Charleroi. Retourné à Bruges après la fin de son prêt, l’attaquant international U23 sénégalais est déjà de retour au pays noir où il a signé un contrat jusqu’en juin 2026, avec une année en option.

En une saison et demie à Charleroi, Badji a disputé 38 rencontres et inscrit 5 buts. “Le retour de Felice Mazzù au Sporting a de plus permis à Youssouph de renaître complètement, raison pour laquelle le club l’a acquis définitivement”, a expliqué le Sporting dans un communiqué.

