Les clubs saoudiens cherchent à tout prix à faire signer Sadio Mané cet été. Seul problème jusque-là, l’attaquant sénégalais désire rester au Bayern Munich. Mais avec les transferts de Roberto Firmino et d’Edouard Mendy à Al Ahli, le club le plus chaud pour le signer, la donne peut changer dans les prochains jours.

Les rumeurs ne s’arrêtent plus de lier Sadio Mané aux clubs saoudiens en ce mercato estival. Si ce n’est pas Al-Nassr, c’est Al Ettifaq ou Al Ahli, mais ce qui reste constant est que la Saudi Pro League rêve de l’international Sénégalais. Un intérêt jusque-là flou puisqu’on en est qu’au stade des rumeurs mais qui est loin d’être anodin.

Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le promu pousse pour Mané et devrait bientôt effectuer un mouvement avec une offre pour tenter de convaincre le joueur. L’attaquant de 31 ans a récemment émis son souhait de rester avec Bayern Munich, mais il pourrait bien devenir la prochaine à rallier l’Arabie Saoudite cet été.

Al Ahli a des arguments pour séduire : Mendy et Firmino dans ses rangs

D’autant plus que, ces derniers jours, beaucoup de choses se sont passées et pourraient changer la donne chez le 2e au Ballon d’Or France Football. Édouard Mendy, l’ex gardien de but de Chelsea a signé à Al Ahli pour les trois prochaines saisons. L’international sénégalais, et coéquipier de Mané en sélection, a rejoint son capitaine Kalidou Koulibaly (Al Hilal) en Arabie Saoudite. Deux transferts qui pourraient changer les plans de SM10 à rejoindre l’un des clubs de la Saudi Pro League.

Mieux, la récente arrivée de Roberto Firmino à Al Ahli qui a déjà accueilli Edou, pourrait conduire l’attaquant du Bayern à reconsidérer ses plans pour son avenir. A un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Sadio Mané (31 ans) peut être tenté de retrouver son ancien acolyte à Liverpool – avec qui il garde toujours un lien fort. Les deux joueurs ont passé six saisons ensemble chez les Reds avec une complicité qui a permis à la formation de Klopp de remporter tous les titres possibles. Le Sénégalais a toujours bien parlé de son ex-coéquipier brésilien pour qui il éprouve une grande admiration.

L’offre annoncée d’Al Ahli qui pourrait convaincre

Acheté pour 32 M€ l’été dernier en provenance de Liverpool par le Bayern Munich, Sadio Mané avait paraphé un contrat de 2 ans (+1 en option). Ce qui veut dire qu’il est à une saison de la fin de son bail chez les Bavarois, s’il n’y a pas d’activation de la troisième année. Un argument que la direction bavaroise, en recherche de moyens pour renforcer l’effectif, pourrait utiliser pour céder son attaquant qui sort d’une saison moyenne.

Mais, pour les clubs saoudiens et plus particulièrement, Al Ahli, il faudra d’abord convaincre Sadio Mané de rejoindre l’Arabie Saoudite avant d’ouvrir des discussions avec leurs homologues bavarois. Mais, à en croire les dernières informations, le club de Djeddah aurait en effet offert au champion d’Afrique, un salaire un peu au-dessus de ce qu’il perçoit actuellement au Bayern, sachant que l’ancien de Liverpool et de Southampton émarge à hauteur de 22 M€/an.

La même source révèle que lors de son passage à l’Ambassade d’Arabie Saoudite à Dakar ces dernières heures, Sadio Mané aurait reçu un coup de fil venant du propriétaire d’Al-Ahli. Un détail qui pourrait s’avérer décisif dans les tractations du club saoudien qui cherche avec insistance à faire signer le Ballon d’Or africain.

Mané veut poursuivre son aventure en Allemagne et prouver sous les couleurs du Bayern. Toutefois, en période mercato, on évite le mot jamais et peut-être que la relation avec Firmino et Mendy, et les conditions d’un contrat doré en Arabie Saoudite, pourraient être plus fortes que son envie de rester au Bayern Munich.

