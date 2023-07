L’Equipe Nationale féminine du Sénégal a été fixée quant à son adversaire pour le premier tour des éliminatoires à la CAN Féminine 2024.

Le tirage au sort du premier et second tours qualificatifs à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations Féminine a eu lieu ce jeudi à Rabat et on connaît désormais le prochain adversaire de l’Equipe Nationale du Sénégal. Les Lionnes, qui ont été tirées au tout début du tirage, affronteront en effet le Mozambique. La rencontre aller se jouera au Sénégal puis le match retour aura lieu à Maputo.

Les Sénégalaises devront tout d’abord se défaire des Mozambicaines, qui n’ont jamais participé à une phase finale de la compétition, avant de jouer leur ticket pour la CAN lors du second tour. Là, les Lionnes affronteraient le vainqueur de la double confrontation entre l’Egypte et le Soudan du Sud. Après les hommes plusieurs fois, les Dames du Sénégal pourraient alors se frotter aux Pharaons.

Le tirage au sort complet des éliminatoires à la CAN Féminine 2024

