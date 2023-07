Au terme d’un huitième de finale retard à suspense, le Jaraaf a composté son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal en s’imposant aux tirs devant l’AS Pikine.

L’ASC Jaraaf rejoint le grand 8. Miraculés et revenus de nulle part, les Médinois ont crucifié avant d’éliminer l’AS Pikine, ce jeudi 6 juin, lors du huitième de finale retard de Coupe du Sénégal (1-1, 4-3 t.a.b). L’équipe la plus titrée de la compétition (15 titres) a eu le dernier au bout de la séance de tirs au but dans un rencontre qui s’est exceptionnellement tenue à huis clos au Stade Lat-Dior, à Thiès.

Mené après 53 minutes de jeu sur une réalisation d’Ababacar Sarr, qui profite d’une superbe passe de Cheikh Beye pour lobé le portier adverse, le Jaraaf a eu le bonheur d’égaliser dans les arrêts de jeu grâce au remplaçant Marc-Prince Gomis, à la suite d’un énorme cafouillage dans la défense pikinoise. Une égalisation qui envoie directement les deux équipes à la séance fatidique des tirs au but.

Le capitaine de l’AS Pikine pensait pouvoir montrer la voix aux siens en décidant de tirer en premier, mais il a buté sur le gardien du Jaraaf, Abdoulaye Diakhaté. Ce dernier sera même le véritable héros de la qualification de son équipe puisqu’il a encore stoppé la tentative de Mamadou Lamine Manga. Il permet alors au Jaraaf de se hisser en quarts de finale, où les Médinois affronteront l’AJEL de Rufisque.

