Si les vainqueurs de la Ligue 1 et de la Coupe du Sénégal tardent à se faire connaître, le Sénégal est assuré d’avoir deux représentants lors des prochaines échéances africaines, bien que la date butoir du 30 juin ait expiré.

Contraint de suspendre ses activités sportives durant plus de deux semaines suite aux violentes manifestations qui ont secoué le pays, le Sénégal, quadruple champion d’Afrique en titre avec les différentes catégories, accuse un retard considérable par rapport au délai du 30 juin fixé par la Confédération africaine de football pour déléguer les clubs représentants de chaque fédération dans ces compétitions de clubs à l’instar de la Coupe CAF et de la Ligue des Champions. Dès lors, la question de savoir si le Sénégal manquera à nouveau ces compétitions comme ce fut le cas lors de la précédente édition, s’impose. Interrogé à ce sujet par la rédaction wiwsport, le vice-président de la Ligue Sénégalaise de football professionnel, Pape Momar Lô ne dramatise pas la situation malgré le retard de trois journées en championnat et autant de tours pour la Coupe du Sénégal à combler.

« Le Sénégal a introduit une demande de dérogation auprès de la CAF »

« Il faut rappeler que le championnat devait être bouclé depuis le 26 juin. Nous avons raté 3 journées et des matchs en retard lors de la première quinzaine du mois de juin pour des raisons de sécurité liées à une situation politique que vous connaissez. La FSF (Fédération sénégalaise de football) tenant compte de cas de force majeure avait déjà anticipé en sollicitant les dossiers des clubs susceptibles d’être champion et vainqueur de la coupe du Sénégal pour justement être dans les délais. Vous comprenez dès lors que « les carottes ne sont pas (encore) cuites », a-t-il déclaré à wiwsport.

Il n’y a absolument aucune crainte à se faire si l’on se fie aux propos d’Amsatou Fall, directeur exécutif de la LSFP. Ainsi pour rassurer tout le monde, il précise que : « Le Sénégal aura bel et bien deux représentants au niveau de la CAF, un en Ligue des Champions et un en Coupe de la CAF« . Comprenez par-là que le pays de Me Augustin Senghor, vice-président de la CAF a pris les devants aux prés de l’instance africaine : « J’aurai appris que le Sénégal a introduit une demande de dérogation, ce qui va lui permettre d’envoyer à la CAF deux représentants éligibles« , estime Amsatou Fall.

« Terminer le championnat fin Juillet et les Coupes mi-août »

Une demande qui semble porter ses fruits puisque pour l’heure la LSFP n’a pas manifesté une forte envie de boucler ses compétitions puisqu’aucun match de Ligue 1 n’est au menu ce weekend…Il est question de disputer d’abord toutes les rencontres en retard. « Les matchs de la L1 n’ont pas été programmés pour permettre de jouer tous les matchs de retard à 2 journées de la fin de la saison pour la L2 et à 3 journées pour la L1. L’autre raison est de profiter de la venue du Casa en 1/4 de finale de Coupe du Sénégal contre GFC le mercredi 05 juillet à Dakar pour qu’il joue le dimanche 09 juillet leur match de retard contre le Jaraaf« , explique le directeur exécutif de la LSFP. Cette dernière envisage de terminer le championnat avant la fin du mois de juillet. Quant aux finales de la Coupe de la Ligue et Coupe du Sénégal, elles seront programmées dans la première quinzaine du mois d’août. « Ce sont nos prévisions, nous espérons qu’elles seront validées par le bon Dieu« , prie Amsatou Fall.

Il ne reste alors qu’aux clubs susceptibles d’être champions de disposer d’une équipe féminine, comme le veut le nouveau règlement de la CAF. Une nouvelle exigence qui ne semble pas effrayer non plus les formations sénégalaises qui ont déjà des idées claires pour se conformer aux règlements de l’instance africaine, ajoute-t-il.

