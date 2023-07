La 9e édition des Jeux de la Francophonie va démarrer le 28 juillet prochain. Face à la presse ce mercredi, le directeur technique national a dévoilé la liste des 17 joueuses qui vont commencer la préparation.

« Lors de notre stage de 3 semaines financées entièrement par la FSBB, on voulait détecter notre potentiel jeune de 25 ans et moins dans l’optique d’assurer la relève de l’équipe nationale féminine. Cette présélection U25 est très importante » a déclaré Moustapha Gaye, ce mercredi.

Dévoilant tour à tour les listes de la sélection masculine senior, celle féminine senior et la U25, le technicien a reversé les joueuses Ndioma Kane et Bigue Sarr dans l’antichambre de la sélection A. « Je leur avais dit que si elles ne sont pas retenues dans l’équipe seniors, elles seront en U25 ». Cette sélection qui vient de voir le jour sera conduite par El Hadj Mamour Thiam Diop, assistés par Mbaye Samb et Raoul Toupane.

IX eme ÉDITION des jeux de la Francophonie Kinshasa 2023. Listes de Joueuses U25 prelectionnées en vue de la préparation. #francophonie #Basketball #senegal #Team211 pic.twitter.com/VLva29w9D7 — FSBB 🇸🇳🏀 (@FSBBOFFICIEL) July 5, 2023

Sélectionneur des Lionnes, le DTN ne sera pas du voyage pour Kinshasa qui aura lieu en même temps. Pour Moustapha Gaye, il faut laisser cette équipe jouer du beau jeu et se donner du plaisir. « On n’aura pas un œil sur notre relais. Mais nous avons un staff qui va suivre de près cette jeune génération. Qui je pense dans quelques années va nous valoir beaucoup de satisfaction. Le travail va démarrer demain. Je pense qu’il y a une qui viendra de la France et quatre autres des Etats-Unis. On espère commencer vers la mi-juillet (15, 16 ou 17). Parce que pour les Jeux de la Francophonie, la préparation va durer 10 jours comme le ministère et le comite olympique nous l’ont demandé. Le délai est court mais on va s’adapter. Et donner des objectifs assez raisonnables à cette jeune équipe qui découvre la compétition ».

