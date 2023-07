Après cinq saisons passées en Lega Basket Serie A, Mouhamet Diouf s’apprête à découvrir une nouvelle aventure dans sa jeune carrière. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, le jeune sénégalo-italien va bel et bien poursuivre sa progression dans le Vieux Continent. À 21 ans, il s’apprête à quitter le Championnat italien pour rejoindre l’Espagne.

En effet, selon plusieurs médias italiens dont Sportando, l’ailier fort mettra fin à cinq saisons à défendre les couleurs de Reggio Emilia en rejoignant le Río Breogán, qui a terminé dixième de Liga ACB la saison dernière. Mesurant 2m06, Mouhamet Diouf tournait autour de 6 points et 3,2 rebonds par match en 2022-2023, avec le premier non relégable de Serie A.

