Le Sénégal prépare le Pre-TQO, un tournoi de pré-qualification olympique. Le sélectionneur DeSagana Diop a convoqué 22 joueurs pour la préparation.

Des cadres de l’équipe sont présents sur la liste a l’image du capitaine Gorgui Sy Dieng, Youssopha Ndoye, Mamadou Lamine Sambe. La jeune garde de la tanière qui s’était illustrée lors de l’Afrobasket 2021 ou des éliminatoires de la Coupe du Monde continuent l’aventure dans la tanière. A l’image de Brancou Badio, Ibrahima Fall Faye, Mamadou Faye, Pape Moustapha Diop, Boubacar Toure, Mouhamed Alga Ndiaye et Jean Jacques Boissy. En plus de Babacar Sane, Amar Sylla, Ibou Dianko Badji et Khalifa Diop qui s’ajoutent à ce groupe.

En dehors de ces noms bien connus dans la tanière, le sélectionneur a convoqué des joueurs qui se sont illustrés avec la sélection U18 lors de l’AfroBasket ou de la Coupe du Monde U19 passé. L’ailier Ousmane Ndiaye, meilleur 3 pointeur lors de l’AfroBasket U18 passé, le meneur Dahaba Magassa qui a joué en 2021 la coupe du monde U19. En plus des expatriés Ahmed Bamba, Ousmane Diop, Gora Camara, Lamine Diane. Étincelant en championnat comme à la BAL, Samba Daly Fall est récompensé avec une première convocation en équipe nationale. Notons qu’il évoluera en France la saison prochaine.

La liste des 22 joueurs

El Hadj Brancou Badio

Mamadou Lamine Sambe

Jean Jacques Boissy

Ahmed Tijani Bamba

Mamadou Faye

Mouamed Alga Ndiaye

Ousmane Ndiaye

Dahaba Magassa

Seydou Ousmane Ndiaye

Babacar Sane

Pape Moustapha Diop

Samba Daly Fall

Ibrahima Fall faye

Amar Sylla

Ousmane Diop

Gorgui Sy Dieng

Youssoupha Ndoye

Boubacar Toure

Lamine Diane

Ibou Dianko Badji

Khalifa Ababacar Diop

Gora Camara

wiwsport.com