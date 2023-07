Alassane Diao n’aurait pas de bon sortie d’après l’Us Gorée qui affirme dans un communiqué que le joueur en question, récemment transféré à Azam Fc, est toujours lié avec le club.

Un nouveau rebondissement dans le dossier d’Alassane Diao en Tanzanie. En effet, quelques heures après l’officialisation du transfert de l’attaquant sénégalais du côté de Azam FC, le club dirigé par Youssouf Dabo, qui a d’ailleurs confirmé sa nouvelle recrue via un poste sur son compte officiel, l’Us Gorée revient à la charge pour déceler un couac dans ce transfert. Dans un communiqué, les insulaires estiment avoir appris le départ de son « joueur » sur les réseaux et déclarent que l’attaquant auteur de 6 buts cette saison est toujours sous contrat avec le club.

« Par les truchements des réseaux sociaux, l’UNION SPORTIVE GOREENNE a appris une signature de contrat entre notre sociétaire ALASSANE DIAO et le club TANZANIEN AZAM FC. Pour rappel, L’US GOREE tient à préciser que le joueur ALASSANE DIAO est toujours sous contrat avec le club, et qu’aucune négociation n’a été engagée avec le club AZAM FC (TANZANIE) allant dans le sens de libérer le dit joueur. En conséquence, le joueur ALASSAANE DIAO ne peut être qualifié ni compétir dans un autre club au Sénégal ou à l’international avant la fin de son contrat en cours. Respectueux des textes qui régissent le football, l’US GOREE réitère son engagement à se conformer aux règles de transfert édictées par la FIFA et à veiller aux intérêts tant du club que de ses joueurs sous contrat », peut-on lire dans le communiqué. Affaire à suivre…