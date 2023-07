L’histoire entre Sadio Mané et le Bayern Munich pourrait être de très courte durée. Pas satisfait par les performances de l’attaquant sénégalais lors de la saison écoulée, le club bavarois souhaiterait se séparer du joueur dès ce mercato estival. Mais si le Sénégalais aimerait rester en Bavière pour démontrer sa vraie valeur, l’Arabie Saoudite pourrait changer ses plans.

Selon plusieurs sources informatives, un club de la Saudi Professional League, à savoir le promu Al-Ahli, où Edouard Mendy a débarqué, proposerait au double Ballon d’Or Africain un salaire à hauteur de ce qu’il gagne actuellement avec le Bayern (20 M€). Le club de Djeddah aurait en effet offert un salaire de 23 millions d’euros à l’ancien joueur de Liverpool et de Southampton.

De passage à l’Ambassade d’Arabie Saoudite à Dakar ces dernières heures, Sadio Mané aurait reçu un petit coup de fil venant du propriétaire d’Al-Ahli. Ainsi, s’il ne fait aucun doute que le champion d’Afrique souhaite poursuivre au Bayern Munich, il faudra désormais faire un choix entre l’ogre bavarois et le challenge saoudien, comme Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly.

Yesterday, the CEO of Al-Ahli, Yazan Al-Sharif, presented a massive bid to Sadio Mane when Sadio was in KSA embassy in Dakar, by phone call.

▫️A 3 years contract, with a $25M / year salary and a huge co-investment with one of the most successful Halal Hedge… https://t.co/yvvjR98h0x pic.twitter.com/7hGCokPV5K

— SPORTS ZONE (@SportsZone__) July 5, 2023