Après l’annonce de son départ du FC Metz, Lamine Gueye s’engage officiellement avec le Paris FC. L’attaquant sénégalais retrouve ainsi le club où il a évolué en prêt la saison dernière.

C’est désormais fait ! Alors que nous vous annoncions son arrivée imminente, Lamine Gueye est définitivement un joueur du Paris Football Club. Après son départ officialisé du FC Metz en début de semaine, le joueur sénégalais rejoint le Paris FC pour les 3 prochaines saisons comme annoncé par le club de la Capitale. « Le Paris FC est heureux de vous annoncer la signature de Lamine Gueye dans le cadre d’un transfert définitif. En provenance du FC Metz, l’attaquant rejoint le Paris FC jusqu’en juin 2026 », lit-on dans le communiqué du club.

Un club qu’il connaît bien pour y avoir évolué lors de la saison 2021-2022, prêté par les Messins. Sous les couleurs parisiennes, Lamine Gueye a participé à cinq rencontres et a inscrit deux buts. Ce, malgré une grave blessure qui avait freiné ses débuts étincelants. Il portera le numéro 26 comme indiqué plus tôt.

« Je suis très content d’être de retour au Paris FC ! C’est un club qui me suit depuis plusieurs années maintenant déjà et pour lequel j’ai joué même si notre histoire ne s’était pas passée comme je le voulais. C’est un club qui a cru en moi, qui continue d’y croire et c’est très important pour un joueur. À côté de cela, c’est un club qui a de l’ambition et dans lequel je pourrai m’épanouir. J’ai hâte de reporter ce maillot » s’est exprimé Lamine après avoir paraphé son contrat de 3 saisons.

🎙 "𝐽𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑠 𝑡𝑟𝑒̀𝑠 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑥 𝑑'𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟. 𝐽'𝑎𝑖 ℎ𝑎̂𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑙𝑙𝑜𝑡." 𝐑𝐞𝐛𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 chez toi @Laminegueye98 👋 🔵⚪ #CertifiéParis pic.twitter.com/k8Ycs18VMI — Paris FC (@ParisFC) July 5, 2023

𝐿'ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑛'𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑒 💙 ✒ Lamine Gueye au Paris FC jusqu'en 𝐣𝐮𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔. 🔵⚪ #CertifiéParis pic.twitter.com/gcN2W7W2pD — Paris FC (@ParisFC) July 5, 2023

