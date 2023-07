C’est la reprise dans la plupart des clubs de France et Saint-Etienne n’est pas en reste. L’attaquant sénégalais, Ibrahima Wadji a repris avec le groupe cette semaine comme convenu.

C’est le joueur le plus en vue la saison passée alors qu’il venait juste d’arriver. Ibrahima Wadji a déjà marqué de son empreinte son passage chez les Verts et ce n’est pas les supporters stéphanois qui diront le contraire. Pourtant, l’attaquant sénégalais a déjà repris avec le groupe pour la prochaine campagne.

Le groupe de Saint-Etienne a repris lundi dernier et le Sénégalais est bien présent comme on peut l’apercevoir dans ces images. Les entrainements se poursuivent et la phase de préparation ne devrait pas tarder à se lancer pour Wadji et les siens en vue de l’exercice 2023-2024.

Réunis sur le terrain qui porte fièrement son nom, joueurs, staff et salariés ont rendu un premier hommage à 𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲𝘀 𝗕𝗲𝗿𝗲𝘁𝗮 💚 Un moment de recueillement autour de son immense palmarès. pic.twitter.com/kiQENzjPZ3 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2023

La première semaine de travail se poursuit ! ⚽️ pic.twitter.com/7ujYOJlOr8 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 5, 2023

