C’était l’affiche du jour. Le Casa Sports affrontait Guédiawaye pour le compte des quarts de finale de la coupe du Sénégal. Un match qui a tourné en faveur des Bleu et Jaune. GFC remporte le match aux tirs au but (5-4) et jouera les demi-finales de la coupe.

Pour ce match qui promettait du spectacle, c’est Guédiawaye qui s’est montré plus entreprenant en début de partie. GFC a réalisé fort pressing qui empêchait au Casa Sports de sortir correctement les ballons. Les ziguinchorois ont eu du mal pour déployer leur jeu. Le gardien Foune a abusé des longs ballons, sans réussite. Les défenseurs de GFC ont pris le dessus sur les attaquants dans les duels aériens. Crabes ont eu des occasions mais ont péché dans le dernier geste. Malgré l’intensité du match, les deux équipes n’ont pas réussi à ouvrir le score. Les deux formations retournent ainsi aux vestiaires avec un score nul (0-0).

La seconde période va présenter un autre scénario. Les deux équipes reviennent avec plus d’ambitions. Guédiawaye et le Casa Sports partent à l’attaque et se rendent coup pour coup. Elles se procurent des occasions mais aucune équipe ne va réussir à ouvrir la marque. Au bout du temps règlementaire, les équipes terminent sur un score nul (0-0). C’est donc les tirs au but qui vont départager les deux formations. C’est autour des gardiens de s’illustrer. Les deux équipes vont manquer leurs premiers tirs.

A l’issue des cinq premiers tireurs, il y a une égalité parfaite (3-3). Nous entrons ainsi dans une phase décisive. Et c’est Guédiawaye qui va prendre l’avantage. GFC remporte les tirs au but (5-4) et se qualifient en demi-finale.

wiwsport.com