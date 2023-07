Un derby thièssois était au rendez-vous en quart de finale de la coupe du Sénégal. Il s’agit de l’affiche entre Amitié FC et le CNEPS Excellence. Une rencontre qui a tourné en faveur du club de deuxième division Amitié. Il remporte le match (2-0) et disputera la demi-finale de la coupe.

Le derby thièssois nous a livré un excellent match. Entre le CNEPS et Amitié, la volonté de gagner était présente. Dès l’entame de la partie, c’est le CNEPS qui part à l’attaque. Amitié FC a opté pour une tactique défensive. Les académiciens du CNEPS n’ont pas réussi à transpercer le mur de l’autre club thièssois. Amitié a tenu pendant les trente premières minutes avant de changer de tactique. L’équipe avance de plus en plus et se procure quelques occasions. A la surprise générale, c’est Amitié qui ouvre le score à la 32éme minute grâce à Mame Saliou Thioune (1-0). Le CNEPS va sortir pour essayer de revenir au score, mais il va butter sur un bon bloc. Amitié FC conserve son avance et retourne aux vestiaires en menant (1-0).

De retour des vestiaires, le CNEPS presse pour revenir au score. Amitié FC décide de procéder en contre. Et c’est sur une contre-attaque qu’Amitié va inscrire son second but à la 54ème minute par l’intermédiaire de Malick Diop (2-0). Le score ne va plus évoluer. Amitié FC s’empare ainsi du derby thièssois (2-0) et se qualifie pour la demi-finale. Pour le CNEPS s’est une nouvelle désillusion. Après la descente en D2, c’est une élimination en coupe du vient clôturer une saison bien compliquée.

wiwsport.com