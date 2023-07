Le Sénégal fait partie des pays africains les plus présents en Premier League depuis le passage sous la nouvelle formule lors de la saison 92-93 avec 44 joueurs au total jusqu’à l’exercice 2022-2023. Les plus grands clubs du royaume ont vu défiler bon nombre de Lions de la Teranga. Parmi eux, le Chelsea FC qui en a compté 4 dans ses rangs vient d’enregistrer un cinquième. Revenons sur les pas des prédécesseurs de l’ancien joueur de Villarreal, à Stamford Bridge.

Demba Ba, le premier Blue

Le premier, le tout premier sénégalais à arborer la tunique Bleu du club de Londres, Demba Bâ. Après une première partie de saison 2012/2013 réussie du côté de Newcastle avec 12 buts et 3 passes décisives en 20 matches de Premier League, l’ancien joueur de West Ham est recruté par Chelsea pour un montant de 8,5 millions. Il joue son premier match sous les ordres de Rafa Benitez, le 12 janvier 2013 face à Stoke City, lors d’une victoire 4-0. Son premier but intervient quatre jours après face à Southampton (2-2). L’attaquant sénégalais finira la saison avec 15 buts au total (3 avec Chelsea). Malgré sa belle campagne en Premier League, Demba Bâ ne va être champion d’Europe (Europa League) puisqu’il n’était pas éligible (il a joué la compétition avec Newcastle avant de venir à Chelsea. Le buteur sénégalais va inscrire 14 buts et délivré 5 passes décisives en une saison et demi à Londres (51 matches) avant de filer à Besiktas.

L’ex international laisse de bons souvenirs aux Blues avec le but de la qualification en demi-finale de Ligue des Champions (2013/2014) inscrit face au Paris Saint-Germain dans la dernière minute du temps additionnel (0-2 après une défaite 3-1 à l’aller). Quelques semaines après cet exploit, Demba Bâ inscrit le but qui prive Liverpool du titre en Premier League, après la célèbre glissade de Steven Gerrard. Rien que pour ces deux buts, le Sénégalais reste une légende de Chelsea.

La surprise Djilobodji

Le transfert de Papy Djibson Djilobodji de Nantes à Chelsea FC reste sans doute le transfert le plus surprenant de cette liste. Après 5 saisons passées du côté du club nantais, le défenseur sénégalais va rejoindre contre toute attente le club londonien pour une somme de 3,5 millions lors des derniers instants du mercato estival. Pas le choix de Jose Mourinho, coach d’alors des Blues, l’actuel sociétaire de Gaziantep (D1 Turque) ne va jamais réussir à inverser la tendance. Il va multiplier les prêts à Werder Brême, à Sunderland et ne jouera qu’une seule minute en Coupe (septembre 2015). Il aura quand même été sur le banc à 3 reprises lors de chocs contre Tottenham, Manchester City et Manchester United. Le défenseur de 34 ans va quitter définitivement le club en août 2016.

La muraille Edouard Mendy

Voir un gardien de but provenir du Stade Rennais et atterrir à Chelsea Football Club et finir en Légende du club, une impression de déjà-vu pour les supporters des Blues. Après Petr Cech en 2004, Edouard Mendy fait le même chemin 16 après. Quelques mois après son arrivée à Stamford Bridge, il devient le deuxième portier titulaire vainqueur de la Ligue des Champions après l’ex international tchèque. Le champion d’Afrique va faire une saison record avec 9 clean-sheets en 12 rencontres de LDC et 16 clean-sheets en 25 matches (3e de Premier League). L’ancien portier du Stade de Reims remporte trois trophées à la fin de cette première saison (LDC, Super Coupe d’Europe et Coupe du Monde des Clubs). L’international sénégalais va même gagner le trophée de meilleur gardien UEFA et le titre de meilleur gardien FIFA. Les deux saisons suivantes ne seront pas à la hauteur de la première, barré par les blessures. Il va quitter le club en début juillet en parfaite légende.

Koulibaly, le goût d’inachevé

Après 8 saisons passées en Italie, au Napoli, le capitaine champion d’Afrique passe du côté de Londres pour un montant de 38 millions d’euros en juillet 2022. Attendu pour être le remplaçant d’Antonio Rudiger, parti au Real Madrid, et ayant même choisi le numéro 26 mythique de John Terry. Mais l’international sénégalais ne va pas durer. Après une saison compliquée où le club va finir 12e de PL et des blessures à répétition, Kalidou Koulibaly va partir pour Al Hilal (Arabie Saoudite). Il ne parviendra pas à s’imposer chez les Blues mais aura inscrit 2 buts et délivré une passe décisive en 32 matches.

