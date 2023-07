Ce pourrait être un long mercato pour l’attaquant du Bayern Munich, Sadio Mané, alors que la Saudi Pro League tente une fois de plus de le recruter. Après avoir signé Edouard Mendy puis Roberto Firmino, le club d’Al-Ahli se concentre désormais sur le recrutement de l’ancien pensionnaire de Génération Foot, qui est sa cible prioritaire.

Selon les informations du journaliste Ben Jacobs, le promu pousse pour Mané et devrait bientôt effectuer un mouvement avec une offre pour tenter de convaincre le joueur. L’attaquant de 31 ans a récemment émis son souhait de rester avec Bayern Munich, mais il pourrait bien devenir ce dernier à rallier l’Arabie Saoudite cet été.

D’autres sources indiquent que Al-Ahli offre trois ans de contrat et un salaire de 22 M€ à Sadio Mané qui, en visite à l’Ambassade d’Arabie Saoudite à Dakar mardi, aurait même reçu un coup de fil de la part du propriétaire du club. La balle est désormais dans les camps du champion d’Afrique. Fera-t-il comme Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy ?

Al-Ahli now pushing to sign Sadio Mane following the arrival of Roberto Firmino.

Mane’s manager Bacary Cisse has recently said it’s “certain” Mane will stay at Bayern. But he’s another of the original 20 names Saudi want this summer. He’s a high-priority target.🟢 pic.twitter.com/hg79uXWFLM

