Le sélectionneur des Lionnes de Basketball Moustapha Gaye a procédé ce mercredi 5 juillet à la publication de la liste des 14 joueuses pour poursuivre la préparation à l’Afrobasket 2023. Il a fait face aux journalistes.

Le groupe, au nombre de 19 lors du début de rassemblement, se voit déduit de cinq internationales. Un choix qui n’était pas de tout repos selon le Directeur Technique National. « Nous avons mis des critères et nous sommes restés figés sur les critères d’évaluation. Une équipe, c’est du talent mais aussi de la polyvalence. Nous avons beaucoup misé sur la polyvalence », affirme Moustapha Gaye après la publication de la liste.

Les Lionnes vont continuer leur préparation à Kigali avant de débuter le tournoi 28 juillet. Elles vont affronter en match amical le Rwanda et l’Egypte. Le sélectionneur estime que son groupe est prêt pour faire une bonne Afrobasket. « Des choix ont été faits et on est sur la bonne voie pour avoir une équipe très compétitive afin d’aller défier le gotha du basketball africain », déclare-t-il.

wiwsport.com