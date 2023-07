Désormais pensionnaire d’Azam Fc, Cheikh Tidiane Sidibé a rejoint hier dans la soirée Dar Es Salaam. Quelques jours après l’officialisation de son départ de Teungueth Fc, le latéral sénégalais a tenu à remercier le club et les supporters dans un long message publié sur son compte twitter.

Après avoir rendu de fiers services au club de Rufisque, l’international sénégalais, champion d’Afrique va évoluer pour la première fois en Tanzanie où il s’est engagé avec d’Azam de Youssouf Dabo pour les deux prochaines saisons. Le latéral sénégalais n’a pas manqué d’adresser un message de remerciement aux supporters et dirigeants du club.

« Chers membres du staff président dirigeants coéquipiers intendants supporters #allezrio. Je tiens à vous adresser mes sincères remerciements et mes adieux les plus chaleureux. Mon parcours avec @Teungueth ca été une expérience formidable, remplie de moments inoubliables et de souvenirs précieux. Je vous suis reconnaissant de la confiance, du soutien et de l’amour que vous avez porté sur ma personne pendant ces deux années inoubliables. Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir et j’espère que nous nous reverrons bientôt. Inchaallah #yokhladieuliko » peut-on lire sur son compte twitter parcouru par wwisport.