Depuis Londres 2012, aucun athlète sénégalais n’a réussi à réaliser les minimas des JO sur la piste. Cette longue traversée du désert a pris fin, samedi à Troyes en France, avec la double qualification aux Mondiaux et aux JO de Paris 2024 de Louis François Mendy au 110m haies.

Les derniers athlètes à avoir réalisé les minimas aux JO de Londres 2012 sont : Ndiss Kaba Badji (longueur), Amy Mbacké Thiam (400 m) et Ndèye Fatou Soumah (200 m et 400 m). Après avoir participé aux deux dernières éditions (2016 à Rio et 2021 à Tokyo) sur invitation (Wild Card) du Comité international Olympique, l’athlétisme sénégalais renoue avec les minimas.

Un retour à la qualification aux minima signé Louis François Mendy au 110 m haies avec un chrono de 13″18. Un chrono qui permet à Louis de se qualifier doublement aux Mondiaux, et aux JO de Paris 2024. C’était samedi dernier lors du Meeting international de Troyes en France. La double qualification de ce pur produit de l’athlétisme local a été bien accueillie au niveau fédéral. « On a accueilli la qualification aux Mondiaux et aux JO de Paris 2024 de Louis François Mendy au 110 m haies avec beaucoup de satisfaction », révèle d’entrée de jeu le président de la Fédération sénégalaise d’Athlétisme (FSA), Sara Oualy.

Pour le patron de l’athlétisme sénégalais, « cette double qualification de Louis aux Mondiaux et aux JO de Paris 2014 va permettre de compter davantage sur l’athlétisme qui peut valoir au Sénégal beaucoup de médailles sur la scène africaine et mondiale ». Pour aider le spécialiste sénégalais du 110 m haies a brillé aux Mondiaux, prévus à Budapest en Hongrie du 19 au 27 août 2023, et aux JO de Paris, qui auront lieu du 26 juillet au 11 août 2024, le président Sara Oualy pense qu’en plus de la bourse olympique octroyée par le CNOSS, « Louis François a besoin aujourd’hui d’un accompagnement mental et matériel ».

Un accompagnement matériel qu’il explique par une aide substantielle « qui va permettre à Louis François Mendy de pouvoir voyager tranquillement, aller s’entraîner dans un Centre de haut niveau en Europe ou aux Etats-Unis », mais aussi, « avoir la possibilité de beau- coup compétir afin de se frotter aux meilleurs de sa spécialité ». Avec un accompagnement substantiel des autorités, « Louis François peut valoir au Sénégal des médailles aux Mondiaux et aux JO. Donc, il faut un accompagnement substantiel à Louis pour qu’il puisse représenter dignement le Sénégal », a fait savoir le Colonel des Douanes, Sara Qualy.

