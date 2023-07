Pour lancer la promotion du combat Modou Lô v Boy prévu la saison prochaine, le promoteur Makane Mbengue prévoit de tenir un second « face to face » très bientôt entre les lutteurs.

S’ils ont tenu leur premier face to face au mois de février dernier, Modou Lô et Boy Niang ne vont pas se croiser cette saison. La raison est que la saison de lutte 2022-2023 est presque terminée et que toutes les dates qui restaient sont déjà cochées. Ainsi Makane Mbengue a donné rendez-vous en début de saison prochaine.

« Ce sera en début de saison prochaine (novembre). Notre dernier journée de cette saison était Balla Gaye 2 v Eumeu Sène du 30 juillet (reporté). À la reprise on va tenir Boy Niang v Modou Lô qui est un combat choc attendu par le monde entier. C’est un combat à plusieurs enjeux. Modou Lô a été battu par Balla Gaye et ce dernier a perdu contre Boy Niang. Si Modou Lô bat Boy Niang ce sera une sorte de revanche sur Balla Gaye et de l’autre côté si Boy Niang bat Modou Lô, il deviendra roi des arènes. Nous allons donc bientôt promouvoir ce combat et si tout va bien dès cet été nous allons organiser un deuxième face à face ».

