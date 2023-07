Nouvelle tête d’affiche de la structure Gaston Productions, Makane Mbengue a révélé le meilleur combat qu’il a eu à organiser depuis qu’il est promoteur principal de ladite structure en 2021. Un événement lors duquel, le gain a été au rendez-vous.

Dans un interview accordé à Wiwsport, le fils du « Don King » a été sans détour. Makane Mbengue a affirmé sans pour autant donné des chiffres que l’affiche entre Balla Gaye 2 et Boy Niang a été sa plus belle réussite en tant que promoteur. Il a révélé avoir tiré beaucoup de bénéfices grâce de ce combat qui a permis à Gaston Productions de se frotter les mains comme jamais auparavant.

« Balla Gaye v Boy Niang du 1er janvier 2023 est le meilleur combat que j’ai eu à organiser. Ça été la plus grande réussite de tous les combats récents. C’était un défi et beaucoup attendaient que l’évènement soit un échec. On a tout entendu avant mais le jour-j on a vu que l’arène nationale a fait le plein et il y avait même des gens qui avaient des billets mais qui ne pouvaient pas entrer dans le stade. En plus, vu que c’était diffusé en direct à la télé, c’était une fête pour tout le Sénégal.

La diaspora a pu suivre le combat par pay per view et on a gagné beaucoup d’argent grâce à ça. C’était le combat dans lequel on a le plus gagné grâce au système du pay per view ». Je ne suis pas habitué à parler de chiffres mais tout ce que je peux dire c’est qu’on a gagné en billetterie, en pay per View et en sponsoring. C’était une réussite totale. Les amateurs et supporters sont venus suivre le combat et il n’y avait aucun débordement. C’est même ce qui me soulage le plus. Quand les gens rentrent en paix après le combat, c’est une grande réussite pour moi ».

Wiwsport.com