Le programme de la 25e journée de ligue 2 devant se dérouler ce week-end (uniquement le dimanche) est connu avec notamment des matchs à enjeux pour le titre, la montée et la relégation.

À deux journées de la fin du championnat, tout est encore possible en ligue 2 sénégalaise. En haut du classement, Ajel de Rufisque qui est premier avec un point de plus devants ses poursuivants, se déplacera dimanche (17 H) à Fatick pour affronter Jamono (2e – 40 points). C’est un match presque décisif pour le titre entre ces deux équipes qui luttent également pour la montée dans l’élite. Cette course pour la première division ne se joue pas uniquement entre ces deux formations. Mais elle se joue à trois puisque l’US Ouakam (2e – 40 points) garde toutes ses chances dans cette bataille. Le club Ouakamois se rendra à Mbour pour défier Demba Diop FC dans un match qui sur le papier semble être à sa portée.

En bas du classement, la lutte pour le maintien fait également rage. 13e et relégable à une longueur de la place de première non relégable, Keur Madior ser opposé à Oslo FA pour tenter de sortir de la zone rouge. Même chose pour le dernier du championnat l’UCST Port qui n’a plus droit à l’erreur puisque tout autre résultat qu’une victoire ce dimanche compromettrait ses chances de rester en ligue 2. Le club portuaire fera face au Dakar Université Club à 17 H au stade Ibrahima Boye.

De son côté Mbour PC peut croire un peu plus au maintien en cas de succès face à Wallydan (6e). Occupant la 12e place du championnat, Mbour PC peut définitivement écarter les doutes, s’il parvient à faire un meilleur résultat que Keur Madior et Port. C’est la même situation qui prévaut pour le Ndiambour. Le club lougatois est pour le moment 11e mais à seulement deux points des places relégables. Pour ne pas subir une deuxième descente d’affilée (après celle subie la saison dernière), les « Ndiambour Ndiambour » devront à défaut de gagner, enrégistrer un bon résultat face à ASC HLM Dakar (7e) tout en espérant des faux pas des adversaires directs.

