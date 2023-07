Après avoir été champions d’Afrique Esport en 2021, puis en 2022, Le Sénégal enchaîne pour une troisième année en remportant 3 titres majeurs sur les jeux : FIFA 23 et Mortal Kombat 11 et PUBG MOBILE au Gamr X Africa, l’un des plus grands événements esports en Afrique.

Ce tournoi continental organisé par la structure Gamr a rassemblé près de 10 pays africains à Lagos du 16 au 18 juin attirant un public de plus de 5000 personnes venue nombreux assister à cette belle manifestation. Il y avait près de 500 compétiteurs pour 6 catégories de jeux : FIFA, Street Fichter, Mortal Kombat, Call of Duty Mobile, Free Fire et PUBG MOBILE étaient au rendez-vous.

L’équipe de Solo Esport représentant du Sénégal s’est illustrée de fort belle manière par l’intermédiaire de ses joueurs professionnels Dexx Junior, champion du monde Eligue 1 tour et Hamza, Champion d’Afrique en titre sur Mortal Kombat et l’équipe PUBG MOBILE récemment demi-finale à la coupe du monde eSport organisée par IESF (fédération internationale d’esport) à Bali en 2022.

Dexx Jr et Hamza ont dû se mesurer aux meilleurs joueurs africains pour remporter des médailles et prouver ainsi la suprématie du Sénégal dans le domaine de l’esport en Afrique. Sous une atmosphère époustouflante et une pression extrême, Dexx Junior s’est imposé en finale contre un joueur Kenyan match maîtrisé de bout en bout et Hamza a fait parler son talent immense pour conserver son titre de champion en 2022 face à un jeune joueur ghanéen. Le prizepool du tournoi s’élève à 15.000 dollars et sera réparti entre les 3 premières places de chaque catégorie de jeu.

Pour le tournoi PUBG MOBILE, l’équipe de Solo composée de Ndiags (capitaine) Doctor, Mighty et Majesty a su batailler contre les meilleures équipes nigériennes pour finalement décrocher la première place et le titre de MVP par l’intermédiaire de Majesty.

Prochaine compétition prévue aux Etats Unis en Août mais avant ça Dexx Junior grâce à sa victoire au Gamr X sur FIFA est invité à Ryad en tant que Guest pour assister au Gamers8 qui est la plus grande compétition esport du monde.

