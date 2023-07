Dans le but de consolider la place de l’Afrique dans l’écosystème du gaming à travers le monde, de nombreuses fédérations et Associations nationales de Sports Électroniques comme le Sénégal ont décidé de créer la Confédération Africaine des Sports Digitaux, ce lundi 26 juin 2023 à Casablanca.

Dans l’optique de vouloir faire de l’Afrique, un acteur majeur des sports numériques dans le monde, le Président de la Confédération, nouvellement élu M. Hicham El Khlifi et ses collaborateurs ont décidé de créer des compétitions régulières et de mettre en place des règles et règlements sous l’égide de l’ACDS.

La Confédérations aura aussi pour mission de mettre en valeur les athlètes et professionnels de l’esport en établissant un système de classement commun pour le suivi de leurs performances. Toutes ces initiatives seront établies dans le seul but de relever le plateau des pays africains performants sur le plan international en esport grâce à l’appui de l’ACDS.

A noter que, même si les différents postes du bureau de l’instance ne sont pas encore définies, le président de SENGAMES, Baba Dioum a été désigné membre du comité exécutif de ladite confédération.

Chère communauté, nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la toute première Confédération Africaine des Sports Digitaux (@Africancds). L'Assemblée Constitutive s'est tenue à Casablanca ce lundi 26 juin et a rassemblé 41 associations/fédérations esports africaines 🔽 pic.twitter.com/whnRzxiTC5 — SENGAMES 🇸🇳🌟🎮 (@Sen_Games) June 28, 2023

