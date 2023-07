Le Comité National de Promotion du Esport au Sénégal organisera un atelier autour des Jeux Electroniques et Sports Immersifs. Le rendez-vous se tiendra le samedi 8 juillet à partir de 9H00.

Sous la coordination de Monsieur Abdoulaye Fall, par ailleurs Manager de Gaïndé Gaming, le CONAPES organise un atelier National autour des jeux électroniques et Sports Immersifs avec tous les acteurs locaux de l’esport afin d’échanger sur les activités du comité.

Cette démarche inclusive, prévue pour le samedi 08 juillet prochain (9H00), est initiée dans le but de construire ensemble avec les acteurs du domaine un écosystème participatif et transparent afin d’amorcer une discussion autour des activités d’esport à venir sur le plan national et international, comme renseigné dans le communiqué parvenu à la rédaction.

Il s’agira pour le comité de travailler avec toute la communauté sans exclusion en vue du lancement d’un programme de vacances autour du Esport pour le démarrage officiel de nos activités. Cet atelier se tiendra en Centre-ville de Dakar, à l’immeuble Teylium (11e étage), au rond-point de l’Assemblée Nationale.

*Chers acteurs du E-Sport au Sénégal et de la Diaspora*, *Dans le cadre de nos activités, je vous inviteun atelier National autour des jeux électroniques et Sports Immersifs avec tous les acteurs locaux de l'E-Sport afin d'échanger sur les activités du comité*. — Comité National de Promotion du E-SPORT (@eSport_SNG) July 4, 2023

