Boubacar Touré va évoluer en Espagne la saison prochaine. Le pivot sénégalais vient d’être recruter par Valence. Il a signé un contrat de deux ans.

La colonie sénégalaise en Espagne s’agrandi. Après Khalifa Diop, Brancou Badio et Mamadou Niang, la Liga Endesa (championnat espagnol de basket) va accueillir un autre sénégalais. Il s’agit de Boubacar Touré qui va changer de couleurs. Le pivot sénégalais de 27 ans évoluera désormais du coté de Valence. Un club qui a déjà compté un sénégalais dans ses rangs (Maurice Ndour).

Le Valencia Basket a conclu un accord pour intégrer le pivot sénégalais Boubacar Touré (2.13) à son équipe masculine pour les deux prochaines saisons. Le joueur intérieur atterrit à la Ciudad del Turia après réalisé une bonne saison avec Tafos Bursa (championnat et coupe d’Europe). En saison régulière, le sénégalais a eu une moyenne de 11,8 points, 8,2 rebonds et 17,4 d’efficacité par match avec Tofas Bursa. Pour ses deux derniers matchs de la saison, Boubacar Touré a terminé avec style en marquant 23 et 24 points contre Fenerbahçe en quart de finale de la compétition turque.

🚗🧡 #BoubacarBoubacar Cas 👉 Boubacar Touré, poderío interior para Valencia Baskethttps://t.co/f4Kkkq46Jb Val 👉 Boubacar Touré, poder interior per a Valencia Baskethttps://t.co/KkntQc8iBP Eng 👉 Boubacar Touré, inside power for Valencia Baskethttps://t.co/id8k16P5sm pic.twitter.com/rkJ5mbkXlq — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 4, 2023

