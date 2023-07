Avec un chrono de 13,18 secondes, Louis François Mendy s’est qualifié pour les mondiaux d’athlétisme d’Aout prochain et les jeux olympiques de Paris 2024. Le hurdler sénégalais, dans la même foulée, un record national du 100m haies. Une performance saluée par le médaillé olympique Amadou Dia Bâ.

Louis François Mendy a encore frappé fort aux 100m haies. En réalisant un chrono de 13secondes 18 centièmes lors du meeting international de Troyes samedi, le hurdler sénégalais s’est qualifié pour les championnats du monde d’athlétisme (9-27 aout) et en même temps, il décroche son billet pour les JO 2024. Le World Athletics ayant fixé à 13,27 secondes les minima à réaliser pour les qualifications aux JO de Paris. Ce chrono (13,18) lui permet aussi de battre national qu’il avait déjà établi à (13,36). Le médaillé olympique, Amadou Dia Bâ, salue cette performance de son poulain.

« A ce rythme, nous pouvons rêver d’une médaille olympique pour François Mendy. C’est quelqu’un avec un mental solide, c’est pourquoi il a réalisé cette performance grandiose. Cette prouesse est d’autant plus grande que c’est la quatrième ou la cinquième fois qu’il bat le record du Sénégal », affirme Amadou D Bâ, directeur du centre africain de développement de l’athlétisme. En effet, parti de 13,59, François Mendy a amélioré son record et le fixe la barre aujourd’hui à 13,18.

« Il est dans une forme ascendante. Et c’est ce qui explique ce chrono de haut niveau. Et l’autre fait remarquable, c’est la onzième performance mondiale de cette année. Donc Louis François Mendy fait partie des grands maintenant. Ça fait quatre ou cinq ans qu’on travaille ensemble et on s’attendait à ce qu’il performe et se hisse au niveau mondial », déclare Amadou Dia Bâ.

wiwsport.com – lequotidien