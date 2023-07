Après l’annonce de sa non participation au tournoi de Kansas City aux Etats Unis, l’équipe nationale féminine de Basket du Sénégal aura finalement deux matchs amicaux de substitution qui se dérouleront au Rwanda, pays hôte de l’Afrobasket 2023.

La bande à Aya Traoré n’ira finalement pas se préparer aux États-Unis avec le tournoi de Kansas City pour disputer l’Afrobasket féminin prévu du 28 juillet au 6 août 2023 au Rwanda. En effet la Fédération Sénégalaise de Basketball a annoncé que les organisateurs dudit tournoi international de basketball ont reprogrammé la compétition à une date « qui ne pouvait pas permettre aux Lionnes d’y participer compte tenu de leur agenda ».

Ainsi pour remédier à cette situation et permettre à l’équipe de trouver ses marques avant l’Afrobasket, la FSBB « a cherché et obtenu deux matchs amicaux qui se joueront à Kigali l’un le 23 juillet contre le Rwanda et l’autre le 25 juillet contre l’Égypte » .

