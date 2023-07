L’Olympique Lyonnais, dans le cadre de son partenariat avec Dakar Sacré-Cœur, bénéficie des meilleurs joueurs de l’académie sénégalaise. Cette saison, deux ont rejoint les Gones. Parmi eux, le milieu de terrain, vainqueur du Championnat d’Afrique des Nations avec la sélection locale du Sénégal, Moussa Kanté. Voici son profil.

Facilement reconnaissable par sa petite taille (1m60) et ses tresses, ce qui lui vaut d’ailleurs le surnom de « gaz bu ndaw » (petit gaz en français), Moussa Kanté est un joueur véloce, rapide et combattif. Grâce à son bas centre de gravité, le natif de Sicap se caractérise comme un milieu de terrain à l’aise avec le ballon et doué en un contre un. Dribbleur et provocateur, l’ancien pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur où il a fait toutes ses gammes a donné du fil à retordre aux défenses de Ligue 1 sénégalaise. Agé de 19 ans, le numéro 10 a débuté dans l’élite lors de la saison 2020-2021. Mais c’est en 2022 qu’il commence à taper dans l’œil des observateurs. Toujours dans son style caractéristique et après deux saisons passées sur le flanc, Moussa est repositionné dans le cœur du jeu, en position de meneur. Il mène son équipe dès le premier match en inscrivant un doublé lors de la victoire 2-0 face à Diambars. En 7 journées de championnat, l’académicien totalise 5 buts et 2 passes décisives et est élu joueur du mois de novembre par plusieurs médias du pays.

Ces bonnes performances lui ouvrent les portes de la sélection locale avec qui il participe au Championnat d’Afrique des Nations. Titulaire lors du premier match face à la Côte d’Ivoire en tant qu’ailier gauche (victoire 1-0 du Sénégal), Moussa Kanté, habitué désormais à jouer au centre, ne va pas donner satisfaction. Il sera relégué sur le banc par Pape Thiaw et va se contenter de maigres minutes jusqu’en finale. Face à l’Algérie, le milieu de terrain va transformer son tir au but et le Sénégal remporte son premier trophée dans la compétition au soir du 4 février 2023. Le retour au pays s’est très vite passé.

Deux mois après ce sacre et plusieurs matches remarquables, Moussa Kanté et trois autres de ses coéquipiers rejoignent l’Olympique Lyonnais, partenaire de Dakar Sacré-Cœur, pour effectuer des essais de deux semaines. Convaincant, le champion d’Afrique voit son séjour prolongé. Ce 20 juin, il signe un contrat de deux saisons (2025) avec le septuple champion de France. Promis à un bel avenir, Moussa Kanté devra s’imposer sur le Rhône avant de titiller les sommets du football européen.

