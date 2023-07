Nicolas Jackson, qui a quitté Villarreal pour rejoindre Chelsea, a tenu à envoyer un message au club espagnol et à ses supporters.

Nicolas Jackson est donc désormais un joueur de Chelsea. L’attaquant international sénégalais (22, 3 sélections) ans s’est engagé avec avec les Blues jusqu’en 2031. Un transfert qui rapportera 37 millions d’euros à Villarreal où il évoluait depuis 2019, passant notamment en équipe réserve. Le jeune joueur n’a d’ailleurs pas manqué de formuler une pensée pour le club espagnol via une vidéo d’au revoir publié sur ses réseaux sociaux et celui de son désormais ancien club.

« Je viens de signer avec Chelsea. Mais avant tout, j’aimerais dire merci à tout le monde, aux supporters de Villarreal et aux travailleurs qui m’ont aidé depuis le tout premier jour. C’était d’arriver là-bas en venant de l’Afrique, mais on m’a ouvert les portes. Merci au président Fernando Roig, à son fils, vous m’avez donné une opportunité que je ne pensais jamais pouvoir avoir. J’ai vécu ici une expérience top. J’ai joué avec l’équipe B avec laquelle on a réussi la montée en D2. Maintenant, c’est très difficile de dire au revoir à tout le monde, mais Villarreal restera gravé pour toujours dans mon cœur. J’espère vous revoir bientôt au Stade de La Cerámica. Je ne vous oublierai jamais. Merci pour tout ! Je vous envoie un câlin très fort », a-t-il déclaré.

𝐍𝐢𝐜𝐨 𝐉𝐚𝐜𝐤𝐬𝐨𝐧, 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 💛 pic.twitter.com/TyIUFltCSv — Villarreal CF (@VillarrealCF) July 3, 2023

