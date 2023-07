C’est la fin d’une aventure pour Mamadou Lamine Gueye au Fc Metz. Ce lundi, le joueur formé à Génération Foot a annoncé, sur son compte Twiter, qu’il allait quitter les grenats.

Arrivé sur les bords de la Moselle en 2020 en provenance de Pau, Lamine Gueye n’a que très peu convaincu les différents entraîneurs qu’il a côtoyés au FC Metz. Prêté la saison dernière à Paris FC en Ligue 2 pour six mois, l’attaquant sénégalais, après un bon début, se blesse gravement au genou et est contraint de rester loin des terrains. Sous les couleurs parisiennes, Lamine Gueye a participé à cinq rencontres et a inscrit deux buts.

De retour à Metz, il n’a réussi à trouver le chemin des filets que 3 fois en 29 matchs, une très faible performance bien loin des espérances placées en lui à son arrivée. À un an de la fin de son contrat, le joueur de 25 ans décide de quitter le navire. « 𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁, notre chemin ensemble s’arrête aujourd’hui. On a vécu de très beaux moments ensemble comme cette montée, d’autres plus compliqués mais ce maillot grenat restera à jamais dans ma mémoire. Merci à tous les joueurs que j’ai pu côtoyer, les différents staff, l’ensemble des personnes qui travaillent chaque jour pour nous faciliter et bien sûr à vous les supporters », a fait savoir l’attaquant sénégalais qui n’a pas toutefois pas précisé sa prochaine destination.

𝗣𝗲𝘂𝗽𝗹𝗲 𝗴𝗿𝗲𝗻𝗮𝘁, notre chemin ensemble s’arrête aujourd’hui.

On a vécu de très beaux moments ensemble comme cette montée, d’autres plus compliqués mais ce maillot grenat restera à jamais dans ma mémoire. pic.twitter.com/RmNBy7E1oD — Mamadou Lamine Gueye (@Laminegueye98) July 3, 2023

wiwsport.com