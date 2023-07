Nicolas Jackson s’est officiellement engagé avec Chelsea ce vendredi 30 juin. Une recrue à 37 millions d’euros qui devrait, pour de nombreuses raisons, faire beaucoup de bien aux Blues.

C’était incontestablement le moment le plus crucial avant la signature du contrat. Après l’épisode Bournemouth, Nicolas Jackson avait réussi à passer avec succès sa visite médicale avec Chelsea, dimanche 25 juin. Il a tout de même fallu attendre pas moins de cinq jours avant que l’officialisation du transfert n’arrive. L’attaquant de 22 ans, arrivé en provenance de Villarreal, a signé pour une durée de huit ans (2031) contre un montant de 37 millions d’euros. Véritable révélation de la fin de saison dans le Championnat d’Espagne version 2022-2023, le Sénégalais devrait beaucoup apporter à une équipe en reconstruction.

Sa capacité à être décisif offensivement parlant, est la principale raison pour laquelle Chelsea a souhaité recruter Nicolas Jackson, qui était dans le viseur d’Everton, d’Aston Villa ou encore de Newcastle. Il faut rappeler qu’à la fin de saison, l’international sénégalais a terminé meilleur buteur de Villarreal après un marathon de neuf buts marqués sur les huit dernières journées de LaLiga, contribuant parfaitement à la cinquième place du Sous-Marin Jaune. Pourtant ce n’était pas évident. L’ancien joueur du Casa Sports a dû surpasser l’échec de son transfert à Bournemouth l’hiver dernier, en raison d’une blessure à la hanche.

Une trajectoire fulgurante

Nicolas Jackson, 22 ans, ne se voyait sans doute pas à Chelsea à il y a quelques années. Il y a quatre ans, le natif de Banjul défendait encore les couleurs du Casa Sports dans le Championnat sénégalais. À son arrivée à Villarreal l’été 2019, il lui a fallu passer par un prêt peu concluant au CD Mirandés. Il est ensuite revenu dans la réserve du Sous-Marin Jaune, qu’il permet de retrouver la D2 d’Espagne, avec notamment deux buts et une passe décisive lors des Play-offs. À Villarreal, c’est Unai Emery, aujourd’hui entraîneur d’Aston Villa, qui a lancé Jackson dans le grand bain professionnel face au Real Betis, le 30 octobre 2021.

« Nicolas Jackson fait un très bon travail avec l’équipe B. C’est un joueur avec un style de jeu intéressant, mais il a subi une blessure qui l’a éloigné des terrains durant un mois et demi. Nous allons voir comment nous pouvons l’aider et ce qu’il est capable de nous apporter. Il peut jouer dans différentes positions offensives », soulignait Emery. À l’époque, le technicien basque avait une confiance folle vis-à-vis du jeune international sénégalais (3 sélections), faisant même de lui un titulaire lors de la première partie de la saison dernière. Si le départ d’Emery pouvait paraître comme un frein dans la progression de Jackson, les blessures de Gerard Moreno et de José Luis Morales ont imposé à Quique Setién de faire jouer Nico.

Une progression dans la prise de décision et la polyvalence

S’il a montré en quelques semaines avec Villarreal toutes ses capacités à être décisif, comme l’ont prouvé ses statistiques impressionnantes en fin de saison, c’est également parce que Nicolas Jackson a un peu plus perfectionné sa finition. L’attaquant a notamment progressé dans ses prises de décisions en attaque et son efficacité. À ses débuts avec Villarreal, on l’a vu s’agacer et même agacer certains supporters pour ses nombreux ratés, parfois par précipitation. Quand il a su plus au moins effacer une partie de ces lacunes, il s’est fendu d’une place privilégiée dans l’effectif de Villarreal et s’il poursuit sur la même lancée, il deviendra très probablement l’un des meilleurs attaquants de la Premier League.

Car pour Chelsea, Nicolas Jackson est un atout non négligeable. On l’a compris depuis longtemps, les Blues, lancés dans un incroyable mercato dégraissage, ne comptent pas sur l’attaquant Belge Romelu Lukaku. Kai Havertz est parti à Arsenal et Mason Mount et Hakim Ziyech devraient suivre les traces de départ. Alors oui, avec Jackson, Chelsea pourra compter sur un joueur très polyvalent, sur le papier, beaucoup le voient comme un avant-centre. Mais le Sénégalais a démontré être un joueur assez technique, capable d’évoluer au poste d’ailier droit ou gauche, et même en numéro 10, une position qu’il a très souvent occupée avec l’équipe B de Villarreal. Il collerait donc parfaitement à l’idée de jeu de Mauricio Pochettino.

wiwsport.com