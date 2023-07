Alors que jusqu’à la semaine dernière, des rumeurs faisaient état de l’intérêt d’Al Nassr pour Sadio Mané, on reprend de plus belle cette semaine avec des informations reliant le Ballon d’Or Africain au club de Cristiano Ronaldo. Selon les révélations de ce lundi, Al Nassr serait en pourparlers avec le Sénégalais.

S’agit-il d’un transfert pour cet été puisque Mané ne veut que rester au Bayern ou les Saoudiens chercheraient un pré-accord pour l’été 2024 après la fin de son contrat en Bavière ? Les prochains jours et informations nous en diront davantage. Pour l’instant, Sadio Mané va faire avec l’intérêt d’Al Nassr qui a CR7 dans ses rangs, Brozovic et bientôt Seko Fofana.

Al Nassr 🇸🇦 are in talks with Sadio Mané [@SultanALotaibi0] pic.twitter.com/RinccmMtXy

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 2, 2023