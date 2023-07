Yaya Touré est fan de Sadio Mané, c’est un secret polichinelle. L’ancien milieu de terrain ivoirien de Manchester City a confié qu’il voulait jouer aux côtés de la star sénégalaise alors qu’il était encore à Southampton.

Dans Match of the Day Africa sur la BBC, Yaya Touré, longtemps resté attentif aux performances de l’attaquant sénégalais Sadio Mané, a indiqué qu’il avait vivement conseillé à ces anciens dirigeants de recruter Sadio Mané, lorsque celui-ci était encore à Southampton.

« J’ai toujours voulu jouer avec lui. Je le considérais beaucoup et je demandais à certains de mes dirigeants à Manchester City de le signer. Mais en fin de compte, ça ne s’est pas fait. Après ça, (Jürgen) Klopp a eu l’idée de le recruter (en 2016 contre une grosse quarantaine de millions d’euros) et regardez ce qu’il a fait pour Liverpool, il a été brillant. Je l’aime, je l’aime en tant que joueur« , a déclaré, le nouvel entraîneur adjoint du Standard de Liège.

Il ajoute : « La façon dont il gère les choses en douceur et le soutien qu’il apporte à son peuple dans son pays est incroyable, avec ce dans quoi il a été impliqué », saluant l’humilité de l’actuel joueur du Bayern Munich. « Certains jours, je deviens fou quand je lis des médias à son sujet et qu’un journaliste lui demande : ‘Pourquoi n’as-tu pas une Ferrari et tout’, et il dit : ‘Non, je n’en ai pas besoin, je préfère avoir une voiture normale que d’avoir une Ferrari. Deux mois plus tard, nous le voyons, il fait des choses dans son pays d’origine, c’est un grand exemple », a-t-il conclu.

wiwsport.com