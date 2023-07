Présent à Accra, au Ghana pour disputer le championnat d’Afrique de Bras de Fer, Yankhoba Cissokho dit ‘’Griff’’ a été sacré champion devant ses pairs, ce week-end.

Le titre de champion d’Afrique est une formule qui ne quitte plus le nom du Sénégal. Alors que le Championnat d’Afrique de Bras de Fer s’est tenu ce week-end à Accra, au Ghana, Griff Cissokho a été sacré champion du continent. Le Sénégalais de 48 ans, vivant en Italie, s’est montré plus fort et a surclassé tout le monde pour s’offrir la médaille d’Or. Bravo !!!

🔴🟢CRAMPONS – Le Sénégalais Griff Cissokho est champion d'Afrique de bras de fer +110kg à Accra🇸🇳👌🏾♥️. Même en bras de fér on es champion🤧🇸🇳❤️ pic.twitter.com/Rr6pJb3sLC — Actu Décryptage (@actu_decryptage) July 2, 2023

