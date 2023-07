Le calendrier des quarts de finale de Coupe du Sénégal est connu avec des rencontres qui se joueront les mercredi 05 et jeudi 06 juillet.

Tenant du titre, le Casa Sports disputera l’affiche phare de ces quarts de finale de Coupe du Sénégal. L’équipe fanion de Ziguinchor se déplace ce mercredi à Dakar pour affronter Guédiawaye FC sur sa pelouse du stade Ibrahima Boye. La rencontre entre les crabes et les « verts » est prévue à 16 H GMT.

Dans le même temps mais à quelques kilomètres de là à Thiès, Amitié FC sera opposé au Cneps Excellence au stade Maniang Soumaré (16 H 30). D’ores et déjà assuré d’être relégué en deuxième division, le Cneps Excellence va tenter d’aller le plus loin possible en coupe nationale et pourquoi pas essayer de créer la sensation en allant jusqu’au bout de cette compétition. Pour finir, ce jeudi à Alassane Djigo (16 H), le Stade de Mbour et ASC HLM Dakar vont se disputer le troisième ticket qualificatif pour le dernier carré de la compétition alors que le dernier quart de finale qui doit opposer l’Ajel au vainqueur du match entre Jaraaf et AS Pikine n’a toujours pas été reprogrammé.

Wiwsport.com