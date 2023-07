Libre de tout contrat depuis son départ de Nancy, Saliou Ciss va pouvoir se relancer grâce à l’UNFP (l’Union Nationale des Footballeurs Professionnels).

Voilà qui devrait faire du bien à Saliou Ciss en plus de lui donner espoir pour retrouver un club. Le joueur de 34 ans a intégré l’UNFP qui organise des stages chaque été pour les joueurs libres afin de leur permettre de se mettre à niveau physiquement en attendant de trouver un club. Mieux cette année, des matchs amicaux seront au programme avec des formations amateurs, de National ou de Ligue 2 française pour permettre aux recruteurs de donner une « seconde chance » à ces joueurs au chômage.

« Bienvenue à Saliou Ciss, latéral gauche et international sénégalais, qui vient de débuter sa préparation avec l’UNFP Football Club ce dimanche » a publié l’UNFP sur les réseaux sociaux.

Exceptionnel à la Coupe d’Afrique des Nations 2021, le latéral gauche sénégalais s’est depuis perdu en chemin. Après avoir quitté Nancy à la fin de la saison 2021-2022, le champion d’Afrique n’a plus retrouvé de club. Ce qui l’a d’ailleurs porté préjudice avec la sélection puisqu’il n’a pas été sélectionné par Aliou Cissé pour la Coupe du monde 2022 et lors des derniers rassemblement des Lions. Grâce à l’UNFP, le frère à Pathé Ciss pourra peut être renaître de ses cendres et montrer qu’il a de beaux restes.

